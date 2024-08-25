В Курской области Украина взяла под контроль еще два населенных пункта – Зеленский
Украинские силы взяли под контроль еще два населенных пункта в Курской области РФ, также есть пополнение обменного фонда. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
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Глава государства говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: украинские силы продвинулись в Курской области на расстояние 1-3 км.
Под контроль взяты еще два населенных пункта, также "продолжаются активные действия" насчет еще одного населенного пункта, рассказал Зеленский.
Он отметил, что есть и пополнение обменного фонда.
К тому же президент и главком обсудили защитные действия в Донецкой области: "Наибольшее внимание – Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за устойчивость".
- 18 августа глава Минреинтеграции сообщила, что на Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего, это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидового.
- 24 августа Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области – это превентивный удар по защите Сумщины.
- Также в день независимости состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и Россией. В его пределах домой вернулись 115 военнослужащих. Комбриг "Азова" сообщил, что на обмене не было защитников из бригады.
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