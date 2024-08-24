Зеленский – о цели операции в Курской области: Это был превентивный удар

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция Вооруженных Сил Украины в Курской области – это превентивный удар для защиты Сумской области. Об этом он рассказал во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

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На вопрос по поводу цели наступления в Курской области Зеленский ответил, что операция сложная, но она идет по плану Украины.

"Есть несколько результатов этой операции. Не обо всех могу говорить. Прежде всего, обменный фонд – это то, что можно говорить открыто. Он пополняется, это позитив. Второе – это остановка операции РФ на севере, превентивный удар. Наша операция выполнила эту задачу", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что ВСУ предотвратили окружение оккупантами части Сумской области и сорвали планы врага захватить город Сумы.

В то же время глава государства возразил, что Украина хочет использовать операцию в Курской области как козырь на переговорах. Он подчеркнул, что Украина открыто сотрудничает с партнерами, объясняя дипломатический путь к справедливому миру и завершению войны. Зеленский добавил, что процесс останется неизменным и все страны приглашены к участию в Саммите мира.

Говоря о целях операции в Курской области глава государства отметил, что их больше, чем он озвучил и выразил надежду, что они будут достигнуты.

"Одна из целей этой операции – показать реальность, кто такой российский диктатор Владимир Путин, и те государства, которые еще не поняли, зачем он пришел с оккупацией на территорию нашего государства, я думаю, что они уже поняли. И показать, что для него дороже: оккупация территории Украины или защита своего населения", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин по-прежнему думает, как удержать захваченные территории и не думает, как защищать свое население.

"Он бомбит сейчас свои села. Просто браво! Кроме аплодисментов нет никакой реакции. Просто браво", – заявил Зеленский.

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