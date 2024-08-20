Сырский показал, какую территорию в Курской области контролирует Украина – карта

Россияне, в частности, наращивают группировку и перемещают войска по другим направлениям, сообщил главком ВСУ

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Соответствующую карту он показал на Конгрессе местных и региональных властей в эфире телемарафона.

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Сырский сообщил, что на севере Украины россияне продолжают обстреливать населённые пункты в Сумской и Черниговской областях, а также проводят вооруженные провокации и ведут диверсионно-разведывательную деятельность.

Чтобы создать зону безопасности, прекратить обстрелы с территории РФ по гражданским объектам в Сумской области и опередить оккупантов, украинские группировки "ведут наступательную оборону" на Курском направлении, заявил главком ВСУ.

По его данным, на протяжении наступления на территории Курской области украинские силы продвинулись на глубину обороны россиян от 28 до 35 км, а также овладели 1263 кв. км и взяли под контроль 92 населенных пункта.

Россияне ведут маневренную оборону, пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений вглубь территории РФ, а также наращивают группировки и перемещают войска по другим направлениям, отметил Сырский.

Главком добавил, что дальнейшие действия украинских войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Также Сырский показал карту – на ней видна территория, которую украинские силы контролируют в Курской области. Так, можно узнать, что ВСУ продвинулись к Кореневке (еще контролируется россиянами) на западе, севернее Шептуховки (контролируется РФ) и к Спальному на Востоке (под украинским контролем).

От Шептуховки до Льгова (Курская АЭС) и трассы Е38, которая идет напрямую к Курску, — 35 км по дороге.

Скриншот из эфира телемарафона

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15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взяты под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

19 августа президент Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области 92 населенных пункта.

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