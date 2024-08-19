Зеленский: В Курской области Украина контролирует более 1250 км кв. и 92 населенных пункта

Президент назвал эту операцию "крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Курской области России Силы обороны Украины контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на совещании руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины.

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По его словам, украинские защитники продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области и сейчас Силы обороны контролируют более 1250 км кв. и 92 населенных пункта.

Зеленский отметил, что в Курской области продолжается укрепление украинских позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда.

Президент назвал эту операцию "наибольшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена", поскольку Украина уже получила самое большое количество российских пленных за одну операцию: "И это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются".

Глава государства отметил, что сейчас Украина не может публично говорить о том, какие именно подразделения вовлечены в Курскую операцию.

"Я хочу поблагодарить от нас всех наших героев. Сейчас российское пограничье напротив нашей Сумской области в значительной степени очищено от присутствия российской армии. И это также – среди целей нашей операции, тактических целей", – рассказал Зеленский.

Ранее, 15 августа, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что операция в Курской области улучшила ситуацию с возвращением военнопленных, но наличие диалога с РФ не означает, что обмен точно произойдет в ближайшее время.

15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взяты под контроль более 80 населенных пунктов.

16 августа Сырский сообщил, что ВСУ продвинулись в Курской области еще на один-три километра.

17 августа Зеленский заявил, что плацдарм присутствия ВСУ в Курской области становится сильнее.

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