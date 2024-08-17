Зеленский – о Курской области: Плацдарм нашего присутствия становится сильнее
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Плацдарм присутствия Вооруженных Сил Украины в Курской области России становится сильнее. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Комментируя операцию в Курской области, он заявил, что 17 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал ему о наступлении украинских сил.

"Операция продолжается именно так, как мы и рассчитывали. Храбрость украинцев делает большие вещи. Сейчас укрепляем наши позиции. Плацдарм нашего присутствия становится сильнее", — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет обменный фонд за счет взятия в плен российских военнослужащих.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", — подчеркнул президент.

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