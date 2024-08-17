Зеленський – про Курську область: Плацдарм нашої присутності стає сильнішим

Володимир Зеленський зазначив, що ЗСУ зміцнюють позиції в Курській області

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Плацдарм присутності Збройних Сил України в Курській області Росії стає сильнішим. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Коментуючи операцію в Курській області, він заявив, що 17 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав йому щодо наступу українських сил.

"Операція триває саме так, як ми й розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд внаслідок взяття в полон російських військовослужбовців.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", – наголосив президент.

Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.

15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

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