Зеленський – про Курську область: Плацдарм нашої присутності стає сильнішим
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Плацдарм присутності Збройних Сил України в Курській області Росії стає сильнішим. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Коментуючи операцію в Курській області, він заявив, що 17 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав йому щодо наступу українських сил.

"Операція триває саме так, як ми й розраховували. Хоробрість українців робить великі речі. Зараз зміцнюємо наші позиції. Плацдарм нашої присутності стає сильнішим", – заявив Зеленський.

Глава держави подякував кожному підрозділу, який поповнює обмінний фонд внаслідок взяття в полон російських військовослужбовців.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших  цивільних з російського полону. Памʼятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", – наголосив президент.

Читайте також: Спецпризначенці СБУ за раз узяли в полон рекордних 102 росіян на Курщині – фото

війнаплацдармКурська область