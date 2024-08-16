У Курській області ЗСУ просунулися ще на один-три кілометри – Сирський
Збройні Сили України мають просування на деяких напрямках в Курській області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в доповіді президенту Володимиру Зеленському.
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За словами головкома, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.
"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту також тривають бої, загалом ситуація контрольована", – сказав Сирський.
Він також доповів Зеленському про те, що українські сили продовжують поповнювати обмінний фонд.
"Продовжуємо поповнювати, на цей час точаться бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених", – наголосив Сирський.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.
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