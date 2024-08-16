У Курській області ЗСУ просунулися ще на один-три кілометри – Сирський

Сирський доповів Зеленському про те, що українські сили продовжують поповнювати обмінний фонд

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Збройні Сили України мають просування на деяких напрямках в Курській області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в доповіді президенту Володимиру Зеленському.

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За словами головкома, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від одного до трьох кілометрів у бік противника. Вздовж всієї лінії фронту також тривають бої, загалом ситуація контрольована", – сказав Сирський.

Він також доповів Зеленському про те, що українські сили продовжують поповнювати обмінний фонд.

"Продовжуємо поповнювати, на цей час точаться бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених", – наголосив Сирський.

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