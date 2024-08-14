Байден вперше прокоментував операцію в Курській області: Створює справжню дилему для Путіна
Операція України у Курській області "створює справжню дилему" для російського диктатора Володимира Путіна, посадовці США постійно спілкуються з українською стороною щодо неї. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, передає агентство Reuters.
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Байден заявив журналістам, що впродовж останніх шести-восьми днів його інформували про дії України що чотири-п'ять годин.
"Це створює справжню дилему для Путіна", — сказав президент США. Що саме він мав на увазі – не уточнюється.
Це перші змістовні коментарі американського лідера щодо української операції у Курській області.
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7 серпня, на другий день операції речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.
Згодом речник Держдепу Метью Міллер заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області і що Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.
Уже 8 серпня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що бойові дії у Курській області узгоджуються з політикою США щодо того, як Україна може використовувати отриману від них зброю.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада.
- 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення. Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- МЗС повідомило, що Україна не зацікавлена в тому, аби забрати собі територію Курської області РФ, мета операції – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії.
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