Курська область. Україна озвучила мету операції: Захоплювати не зацікавлені, хочемо захиститись

Також операція допомагає фронту, оскільки не дозволяє РФ перекидати додаткові підрозділи на Донеччину та ускладнює їй військову логістику, зазначили в МЗС

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати собі територію Курської області РФ, мета операції – зберегти життя українців та захистити територію від ударів з Росії. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Я тут можу підкреслити те, що, на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоби забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей", – заявив він.

Речник нагадав, що, зокрема, з районів Курської області тільки від початку цього літа по Сумській області росіяни завдали понад 2000 ударів – з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, дронів, а також окупанти вдарили 255 керованими авіабомбами та понад сотнею ракет.

Він зауважив, що в України немає достатньої можливості завдавати далекобійних ударів по РФ усією наявною зброєю (через обмеження від партнерів) – і тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення прикордонних районів Росії від військових контингентів загарбників, котрі завдають ударів або прикривають такий терор по Україні.

"Ми досягаємо відповідних цілей в Курській області, будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України", – зауважив Тихий.

Читайте також: У стилі Сирського. Що відбувається у Курській області і як далеко зайшли ЗСУ

Також посадовець наголосив, що операція у Курській області допомагає фронту, оскільки не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область та ускладнює їй військову логістику.

Він акцентував, що ЗСУ повністю дотримуються законів і звичаїв ведення війни та міжнародного гуманітарного права – цілями для Сил оборони є винятково військові об'єкти та контингенти.

Метою операції речник назвав збереження життів українців та захист української території від російських ударів.

Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, – тим швидше припиняться рейди Сил оборони на територію РФ, зазначив Тихий.

"А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує, – і це абсолютно легітимні дії України, зокрема, в рамках реалізації права на самозахист згідно зі статутом ООН", – підсумував він.

Довгий час Україна офіційно не визнавала факт проведення операції у Курській області РФ, яка розпочалася 6 серпня.

Президент Зеленський, який раніше вдавався до евфемізмів, 11 серпня вперше публічно повідомив, що на засіданні Ставки головнокомандувач ЗСУ Сирський доповів йому про операцію у Курській області.

Головком повідомив, що українські військові взяли під контроль близько 1000 квадратних кілометрів території у Курській області.

Читайте також: Курська область. 225-й штурмовий батальйон розбив підрозділ "ахматівців" – фото посвідчень бойовиків