Курська область. 225-й штурмовий батальйон розбив підрозділ "ахматівців" – фото посвідчень бойовиків

OSIN-проєкт DeepState писав, що бійці українського батальйону зробили "ряд заходів, які забезпечили тактичний успіх" операції

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

225 окремий штурмовий батальйон ЗСУ, який виконує бойові завдання у Курській області РФ, опублікував фото-доказ розбиття підрозділу бойовиків "Ахмат".

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Підрозділ опублікував фото посвідчень кадирівців від Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ РФ.

"Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена", – пише батальйон.

Фото: Telegram 225 ОШБ

Раніше, 11 серпня, про цю подію повідомив український OSIN-проєкт DeepState – зазначали, що бійці підрозділу зробили "ряд заходів, які забезпечили тактичний успіх" операції у Курській області.

Фото: Telegram Deepstate

11 серпня український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон, опублікував відео з бойовиками "Ахмата", яких взяли в полон у Курській області Росії.

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