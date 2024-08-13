Курская область. 225-й штурмбат разбил подразделение "ахматовцев" – фото удостоверений
Выполняющий боевые задания в Курской области РФ 225 отдельный штурмовой батальон ВСУ опубликовал фото-доказательства того, что он разбил подразделение боевиков "Ахмат".
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Подразделение опубликовало фото удостоверений кадыровцев от Министерства обороны и Министерства внутренних дел РФ.
"Сейчас сложно точно определить, кто из бойцов был ликвидирован (визуальная идентификация осложнена состоянием тел), а кто отступил с поля боя, но важно, чтобы люди знали их имена", – пишет батальон.
Ранее, 11 августа, об этом событии сообщил украинский OSIN-проект DeepState – отмечали, что бойцы подразделения совершили "ряд мер, обеспечивших тактический успех" операции в Курской области.
- 11 августа украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен, опубликовал видео с боевиками "Ахмата", взятыми в плен в Курской области России.
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