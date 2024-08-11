Украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен, опубликовал видео с боевиками "Ахмата", взятыми в плен в Курской области России. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале "Хочу жить".

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"Кадыровские военнопленные. А вот и те, кого матери брошенных российских срочников должны "благодарить" в первую очередь. Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. По их словам, они пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы Ахмата в плен не сдаются", – говорится в сообщении.

Обычно боевики "Ахмата" не сдаются в плен потому, что сидят в тылу, однако в Курской области "ситуация развивалась динамично", а эти кадыровцы даже не пытались сопротивляться, замечает "Хочу жить".

Проект акцентирует: предыдущий опыт показывает, что российские переговорщики в первую очередь обменивают именно кадыровцев.

"Кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорого обходятся россиянам. По сути, если бы они защищали границу, а не прятались за спинами срочников на десятой линии под Курском, такой быстрый прорыв был бы невозможен", – пишет "Хочу жить".

Однако на российской границе оказались 18-летние срочники и пограничники, также принявшие правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, отмечают в сообщении.

На видео показано несколько десятков пленных кадыровцев, с завязанными глазами, у большинства из них также связаны руки. Оператор спрашивает троих пленных, откуда они, — те говорят, что они из Грозного (столицы Чечни).

Оккупанты, желающие сдаться Украине, могут связаться с "Хочу жить" с помощью чат-бота в Telegram, по телефону +380443508917 и 688 (с украинских номеров), а также в Telegram или WhatsApp по номерам +380956886888, +380936886888 и +380976886688.

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