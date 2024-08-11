Генштаб подтвердил потерю россиянами вертолета. Z-каналы писали, что это было под Курском

Пропаганда врага заявляла, что 10 августа в Курской области с ПТРК Stinger якобы был сбит вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

В перечне потерь со стороны российской оккупационной армии, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, появился вертолет. Накануне пропаганда противника утверждала, что его сбили в Курской области.

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С начала полномасштабной войны российские захватчики потеряли 328 вертолетов, говорится в сводке Генштаба.

10 августа российские пропагандисты утверждали, что из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger был сбит вертолет Ка-52 "Аллигатор". Местом происшествия враг назвал Курскую область, куда вроде бы недавно зашли украинские силы.

Украинские военные официально не заявляли о сбитом российском воздушном судне, однако в сводке Генштаба есть "плюс" один потерянный армией врага вертолет.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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