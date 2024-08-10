Военные пропагандисты РФ жалуются на потерю вертолета Ка-52 в Курской области

Оккупанты утверждают, что Силы обороны сбили "Аллигатора" прямым попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger

Ка-52 россиян (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российские военные пропагандисты утверждают, что 10 августа был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Местом происшествия враг предварительно называет Курскую область, куда якобы недавно зашли украинские силы.

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По меньшей мере, три Telegram-канала россиян, которые считаются в кругу врага "топовыми", заявили о падении Ка-52.

По предварительным данным, это произошло в Курской области. Пропагандисты утверждают, что якобы зашедшие на территорию страны-агрессора Силы обороны сбили "Аллигатора" прямым попаданием из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Скриншот по каналу российского пропагандиста

Скриншот по каналу российского пропагандиста

Скриншот по каналу российского пропагандиста

СПРАВКА Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком". Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерной наводкой, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летучим танком".

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

В ночь на 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях РФ ввели режим "контртеррористической операции".

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