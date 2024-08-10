В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО

Россияне утверждают, что объявление так называемого режима контртеррористической операции связано с "повышением угроз со стороны Украины"

Курская область, Суджа (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

В Курской, Брянской и Белгородской областях страны-агрессора в ночь на 10 августа объявили режим "контртеррористической операции" якобы из-за повышения угроз со стороны Украины. Об этом сообщили представители местных властей и российские пропагандисты.

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"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", – написал исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В Брянской области режим КТО был введен с вечера 9 августа. О проведении этого режима в Белгородской области стало известно в ночь на 10 августа.

При проведении так называемой контртеррористической операции российские силовики получают право отключать связь у населения, прослушивать телефонные разговоры и входить в жилые и нежилые помещения без разрешения владельцев.

Кроме того, режим позволяет силовикам производить осмотр людей и транспортных средств, беспрепятственно входить в жилые и другие помещения, а также изымать транспортные средства организаций.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

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