В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим КТО
В Курской, Брянской и Белгородской областях страны-агрессора в ночь на 10 августа объявили режим "контртеррористической операции" якобы из-за повышения угроз со стороны Украины. Об этом сообщили представители местных властей и российские пропагандисты.
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"По решению Национального антитеррористического комитета в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области введен режим КТО", – написал исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
В Брянской области режим КТО был введен с вечера 9 августа. О проведении этого режима в Белгородской области стало известно в ночь на 10 августа.
При проведении так называемой контртеррористической операции российские силовики получают право отключать связь у населения, прослушивать телефонные разговоры и входить в жилые и нежилые помещения без разрешения владельцев.
Кроме того, режим позволяет силовикам производить осмотр людей и транспортных средств, беспрепятственно входить в жилые и другие помещения, а также изымать транспортные средства организаций.
- 6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу
с Курской областью.В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.
- 7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.
- Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.
- The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
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