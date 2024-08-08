WP: Украина контролирует газовую станцию "Суджа" в Курской области РФ

Издание пишет, что советник Зеленского обсуждал "деликатную ситуацию" на условиях анонимности. Официально Украина не комментирует события в РФ

Газоизмерительная станция "Суджа" (Фото: ресурс оккупантов)

Американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Владимира Зеленского заявило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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Советник Зеленского обсуждал "деликатную ситуацию" на условиях анонимности.

По его словам, Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию "Суджа".

Он отметил, что "Суджу" вряд ли будут использовать как рычаг влияния, поскольку газовая труба и так идет через Украину – и Киев мог бы в любой момент прервать потоки.

Станция "Суджа" находится в непосредственной близости к российско-украинской границе, город Суджа – в 9 км от государственной границы.

Также он сообщил, что в настоящее время Украина не критиковалась американскими властями за ситуацию в Курской области РФ.

В четверг, 8 августа, газ все еще поступает через "Суджу", отмечает издание. Эта станция – единственная рабочая точка входа российского газа на территорию Украины, откуда транспортируется в страны Евросоюза.

Агентство Bloomberg сообщало, что европейские цены на газ возобновили рост и торгуются на самых высоких уровнях с начала 2024 года на фоне информации о боевых действиях в Курской области.

Украина официально не комментирует происходящее в российском приграничье.

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6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

прорвали границу 7 августа советник Белого дома сказал, что США попросит у Киева объяснений относительно того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

В тот же день представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

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