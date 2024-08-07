Северная граница. Генштаб: РФ сохраняет присутствие, обстреливает и наращивает минные поля

Во вторник россияне заявили о якобы украинской атаке на Курскую область – данных об этом нет в сводке Генштаба

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне сохраняют военное присутствие, обстреливают Украину и наращивают минные заграждения вдоль границы с Черниговской и Сумской областями, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

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"На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Ранее, 6 августа, россияне заявили о якобы украинской атаке на Курскую область РФ, граничащую с Сумской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

В частности, российские пропагандисты сообщили о якобы потере захватчиками нескольких вертолетов в Курской области. Сумская обладминистрация сообщала, что Силы обороны сбили военный вертолет РФ в небе над украинской областью. Однако данных ни об одном уничтоженном вертолете нет в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 августа.

Днем 6 августа глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил: "Российские военкоры врут о контролируемости ситуации в Курской области. Россия не контролирует границу".

Других комментариев от Украины пока нет.

В ночь на 7 августа военные сбили российскую баллистическую ракету в небе над Сумской областью.

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