Ночью в Николаевской области Силы обороны уничтожили 14 российских "шахедов"

В результате падения обломков произошли возгорания сухой травы – их ликвидировали, пострадавших нет

Дроны Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 7 августа Силы обороны уничтожили 14 российских дронов-камикадзе типа Shahed в Николаевской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Виталий Ким.

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В ночь на среду силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 14 "шахедов" в Николаевской области, написал он.

В результате боевой работы и падения обломков произошло два возгорания сухой травы на открытых территориях в Николаевском и Баштанском районах – пожары оперативно ликвидировали огнеборцы, пострадавших нет, отметил Ким.

Также утром, в 07:15, россияне ударили FPV-дроном по Очакову – на открытой территории тоже загорелась сухая трава, пожар ликвидируют, обошлось без пострадавших, подытожил глава ОВА.

Ночью Россия совершила дроновую атаку, тревогу объявляли в разных областях. Утром в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников – работали силы ПВО.

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