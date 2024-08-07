В Киевской области зафиксировали российские дроны, работает ПВО
В среду утром в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников – работают украинские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская обладминистрация.
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В 7:01 ОВА сообщила, что в Киевской области зафиксировано движение российских дронов – работают украинские силы ПВО.
Людей призывали не фотографировать и не снимать работу Сил обороны, а также не пренебрегать правилами безопасности и не оставлять укрытия до отбоя.
Воздушная тревога в Киевской области продолжается с 1:08 – ночью Россия совершила дроновую атаку, тревогу объявляли в разных областях.
В 4:54 Воздушные силы сообщили, что последние российские дроны были в Черкасской области.
- В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.
- В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.
- В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО.
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