В Киевской области зафиксировали российские дроны, работает ПВО

Shahed (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В среду утром в Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников – работают украинские силы противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская обладминистрация.

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В 7:01 ОВА сообщила, что в Киевской области зафиксировано движение российских дронов – работают украинские силы ПВО.

Людей призывали не фотографировать и не снимать работу Сил обороны, а также не пренебрегать правилами безопасности и не оставлять укрытия до отбоя.

Воздушная тревога в Киевской области продолжается с 1:08 – ночью Россия совершила дроновую атаку, тревогу объявляли в разных областях.

В 4:54 Воздушные силы сообщили, что последние российские дроны были в Черкасской области.

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

В целом Силам ПВО удалось сбить 89 российских дронов – то есть все, которыми атаковали оккупанты.

В ночь на 5 августа Россия снова атаковала Украину "шахедами", все 24 из которых были сбиты силами ПВО.

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