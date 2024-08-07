На Київщині зафіксували російські дрони, працює ППО

Shahed (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У середу вранці в Київській області зафіксували рух російських безпілотників – працюють українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обладміністрація.

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О 7:01 ОВА повідомила, що на Київщині зафіксовано рух російських дронів – працюють українські сили ППО.

Людей закликали не фотографувати та не знімати роботу Сил оборони, а також не нехтувати правилами безпеки й не залишати укриття до відбою.

Повітряна тривога на Київщині триває з 1:08 – уночі Росія здійснила дронову атаку, тривогу оголошували в різних областях.

О 4:54 Повітряні сили повідомили, що останні російські дрони були у Черкаській області.

О 7:00 тривогу оголосили у Кіровоградській області.

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У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.

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