На Київщині зафіксували російські дрони, працює ППО
У середу вранці в Київській області зафіксували рух російських безпілотників – працюють українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська обладміністрація.
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О 7:01 ОВА повідомила, що на Київщині зафіксовано рух російських дронів – працюють українські сили ППО.
Людей закликали не фотографувати та не знімати роботу Сил оборони, а також не нехтувати правилами безпеки й не залишати укриття до відбою.
Повітряна тривога на Київщині триває з 1:08 – уночі Росія здійснила дронову атаку, тривогу оголошували в різних областях.
О 4:54 Повітряні сили повідомили, що останні російські дрони були у Черкаській області.
О 7:00 тривогу оголосили у Кіровоградській області.
- У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.
- Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.
- У ніч проти 5 серпня Росія знову атакувала Україну "шахедами", усі 24 з яких були збиті силами ППО.
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