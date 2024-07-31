Нові російські дрони "Гербера". У Центрі при РНБО розкрили деталі дешевших "шахедів"

"Дронів ставатиме більше різних, у нас також", – написав голова Центру протидії дезінформації

Ілюстративне фото: Facebook Юрій Ігнат

Нові російські дрони "Гербера" є дешевшою альтернативою Shahed. Попередньо, у цих БпЛА присутня фанера, вибухівка та модуль приймання супутникового сигналу "Комета". Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

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У нових дронах "Гербера", які загарбники використовували разом із "шахедами", попередньо, присутня фанера, вибухівка, модуль приймання супутникового сигналу "Комета", написав посадовець.

За словами Коваленка, це дешевша альтернатива іранських "шахедів" від росіян.

Він зауважив: "Дронів ставатиме більше різних, у нас також".

Водночас радник голови Офісу президента Владислав Власюк заявив, що особливістю нічної масованої російської атаки є обережне використання дрона нового типу "Гербера".

"На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія "шахеда". Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той самий дешевий мейд ін чіна", – зауважив він.

Раніше, у вересні 2023-го, в уламках дрона Shahed-136 уперше з початку війни знайшли російську супутникову CRPA-антену "Комета-М" замість аналога іранського виробництва, повідомляв військовослужбовець ЗСУ та фахівець з радіорозвідки та РЕБ Сергій на позивний Флеш.

Він зазначав, що ця "Комета" є стійкішою до засобів радіоелектронної боротьби.

У ніч проти 31 липня Росія здійснила одну з наймасованіших дронових атак на Україну від початку війни – сумарно під час атак на Київ Силами ППО було збито понад 40 ворожих безпілотників.

Загалом Силам ППО вдалося збити 89 російських дронів – тобто всі, якими атакували окупанти.

Ексречник Повітряних сил Ігнат вважає, що використання нових дронів Росією "нічого не змінює".

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