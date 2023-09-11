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Експерт: У дроні Shahed уперше знайшли російську антену, це проблема для РЕБ – фото

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 17:30
Експерт: У дроні Shahed уперше знайшли російську антену, це проблема для РЕБ – фото - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136

В уламках дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 уперше з початку війни знайшли російську антену "Комета-М", яка є більш стійкою до української РЕБ. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, фахівець з радіорозвідки та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш.

Нову деталь виявили у "шахеді", який атакував Київ.

У дроні замість супутникової CRPA-антени іранського виробництва стоїть CRPA -антена "Комета-М" виробництва РФ у спеціальній коробці, зазначив Флеш.

Controlled Reception Pattern Antenna (CRPA) – це антена, яка дозволяє безпілотнику ігнорувати сигнали від комплексів радіоелектронної боротьби.

"Це говорить про те, що іранські запаси "шахедів" закінчуються і почали застосовувати Шахеди виготовлені в Росії. На хвості таких "шахедів" [стоїть] літера "К" та номер. Також РФ намагається уникати залежності у складниках від третіх країн", – пояснив експерт.

За його словами, це погана новина для України, оскільки "Комета-М" більш стійка до українського РЕБ, аніж антени іранських "шахедів".

Флеш додає фото російської антени:

Фото: Telegram Про зв'язок від Сергія Флеш

Фото: Telegram Про зв'язок від Сергія Флеш

Фото: Telegram Про зв'язок від Сергія Флеш

  • Наприкінці липня росЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136 у російському Татарстані на території особливої економічної зони "Алабуга".
  • У ніч проти 10 вересня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed. У Сумській та Чернігівській областях ще до півночі по дронах працювали різні компоненти протиповітряної оборони України. Близько 01:30 "шахеди" почали збивати над Києвом.
  • З липня 2023 року та на початку осені Росія посилено бомбардує Подунав'я дронами з Курської області та Криму.

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Артем Джеріпа
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війнаРЕБShahedшахед
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