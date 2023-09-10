Російські дрони атакують Україну: працює протиповітряна оборона, вибухи в областях. Летять на Київ
Безпілотники-камікадзе Shahed-136, запущені російськими окупантами з Курської області, пізно ввечері 9 вересня перетнули кордон України. У Сумській та Чернігівській областях ще до півночі по дронах працювали різні компоненти протиповітряної оборони України.
Звуки "мопедів" у небі жителі Кролевецького, Шосткинського, Глухівського, Тростянецького та інших районів Сумщини почули невдовзі після 23:00.
За пів години до півночі співрозмовник LIGA.net у місті на Сумщині за 70 км від кордону з РФ чув звуки стрілянини й, зрідка, вибухи. Ймовірно, робота мобільних груп з дронів.
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Також про звуки роботи ППО і вибухи писали анонімні моніторингові канали щодо Чернігівської області. Наших джерел у районі немає, тому інформація потребує підтвердження. Окрім попереджень про повітряну тривогу, на ресурсах обласних військових адміністрацій нічого поки що немає.
Після півночі сирена завила у Київській та Полтавській областях.
00:58. В Київській області, доволі далеко від столиці, ППО працює по "шахедах".
01:07. "Почервоніли" Житомирська та Черкаська області, о 01:15 – Київ.
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Поки немає нової інформації, перегляньте відео роботи установки Gepard по "шахедах" та їх уламки "Не брать...я", і фото російських ракетоносців Ту-95МС під покришками.
- З липня 2023 року та на початку осені Росія посилено бомбардує Подунав'я дронами з Курської області та Криму.
- Після удару 7 вересня по Сумах гарячими слідами взяли росіянку, яка, за даними СБУ, наводила ракети та дрони на місто.
- Також вночі 7 вересня у Ростові був вибух біля штабу Південного військового округу: туди впав дрон.
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