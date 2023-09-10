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Російські дрони атакують Україну: працює протиповітряна оборона, вибухи в областях. Летять на Київ

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 01:15
Російські дрони атакують Україну: працює протиповітряна оборона, вибухи в областях. Летять на Київ - Фото
Мобильная группа охотников на шахедов на позиции (скриншот)
доповнено

Безпілотники-камікадзе Shahed-136, запущені російськими окупантами з Курської області, пізно ввечері 9 вересня перетнули кордон України. У Сумській та Чернігівській областях ще до півночі по дронах працювали різні компоненти протиповітряної оборони України.

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Звуки "мопедів" у небі жителі Кролевецького, Шосткинського, Глухівського, Тростянецького та інших районів Сумщини почули невдовзі після 23:00.

За пів години до півночі співрозмовник LIGA.net у місті на Сумщині за 70 км від кордону з РФ чув звуки стрілянини й, зрідка, вибухи. Ймовірно, робота мобільних груп з дронів.

Дивіться відео: Начинка, як у HIMARS. Подробиці про стелс-дрони СБУ, що вдарили по Курську

Також про звуки роботи ППО і вибухи писали анонімні моніторингові канали щодо Чернігівської області. Наших джерел у районі немає, тому інформація потребує підтвердження. Окрім попереджень про повітряну тривогу, на ресурсах обласних військових адміністрацій нічого поки що немає.

Після півночі сирена завила у Київській та Полтавській областях.

00:58. В Київській області, доволі далеко від столиці, ППО працює по "шахедах".

01:07. "Почервоніли" Житомирська та Черкаська області, о 01:15 – Київ.

Новина доповнюється...

Поки немає нової інформації, перегляньте відео роботи установки Gepard по "шахедах" та їх уламки "Не брать...я", і фото російських ракетоносців Ту-95МС під покришками.

Читайте також: У Румунії знайшли уламки ще одного дрону, "схожого на російський". Президент повідомив НАТО

Євген Пилипенко
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війнабезпілотникБПЛАдрондрон-камікадзеShahedГерань-2
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