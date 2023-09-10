Российские дроны атакуют Украину. Работает противовоздушная оборона, взрывы

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Беспилотники-камикадзе Shahed-136, запущенные российскими оккупантами из Курской области, поздно вечером 9 сентября пересекли границу Украины. В Сумской и Черниговской областях еще до полуночи по дронам работали разные компоненты противовоздушной обороны Украины.

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Звуки "мопедов" в небе жители Кролевецкого, Шосткинского, Глуховского, Тростянецкого и ряда других районов Сумской области услышали вскоре после 23:00.

За полчаса до полуночи собеседник LIGA.net в городе в Сумской области за 70 км от границы с РФ услышал звуки стрельбы и, изредка, взрывы. Вероятно, работа мобильных групп по дронам.

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Также о звуках работы ПВО и взрывах писали анонимные мониторинговые каналы насчет Черниговской области. Наших источников в районе нет, поэтому информация требует подтверждения. Кроме предупреждений о воздушной тревоге, на ресурсах областных военных администраций ничего пока нет.

После полуночи сирена завыла в Киевской и Полтавской областях.

00:58. В Киевской области, довольно далеко от столицы, ПВО работает по "шахедам".

01:07. "Покраснели" Житомирская и Черкасская области.

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Пока нет новой информации, посмотрите видео работы установки Gepard по "шахедам" и их обломки "Не брать...я", и фото российских ракетоносцев Ту-95МС под покрышками.

С июля 2023 года и в начале осени Россия усиленно бомбит Подунавье дронами из Курской области и Крыма.

После удара 7 сентября по Сумам по горячим следам взяли россиянку, которая, по данным СБУ, наводила ракеты и дроны на город.

Также ночью 7 сентября в Ростове был взрыв у штаба Южного военного округа: туда упал дрон.

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