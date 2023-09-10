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Российские дроны атакуют Украину. Работает противовоздушная оборона, взрывы

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 00:59
Российские дроны атакуют Украину. Работает противовоздушная оборона, взрывы - Фото
Мобильная группа охотников на шахедов на позиции (скриншот)
дополнено

Беспилотники-камикадзе Shahed-136, запущенные российскими оккупантами из Курской области, поздно вечером 9 сентября пересекли границу Украины. В Сумской и Черниговской областях еще до полуночи по дронам работали разные компоненты противовоздушной обороны Украины.

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Звуки "мопедов" в небе жители Кролевецкого, Шосткинского, Глуховского, Тростянецкого и ряда других районов Сумской области услышали вскоре после 23:00.

За полчаса до полуночи собеседник LIGA.net в городе в Сумской области за 70 км от границы с РФ услышал звуки стрельбы и, изредка, взрывы. Вероятно, работа мобильных групп по дронам.

Смотрите видео: Начинка, как у HIMARS. Подробности о стелс-дронах СБУ, ударивших по Курску

Также о звуках работы ПВО и взрывах писали анонимные мониторинговые каналы насчет Черниговской области. Наших источников в районе нет, поэтому информация требует подтверждения. Кроме предупреждений о воздушной тревоге, на ресурсах областных военных администраций ничего пока нет.

После полуночи сирена завыла в Киевской и Полтавской областях.

00:58. В Киевской области, довольно далеко от столицы, ПВО работает по "шахедам".

01:07. "Покраснели" Житомирская и Черкасская области.

Новость дополняется...

Пока нет новой информации, посмотрите видео работы установки Gepard по "шахедам" и их обломки "Не брать...я", и фото российских ракетоносцев Ту-95МС под покрышками.

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Євген Пилипенко
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войнадронБПЛАбеспилотникShahedдрон-камикадзеГерань-2
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