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"Такие дела, ребята". В Ростове взрыв у штаба Южного военного округа. Упал дрон – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 04:04
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Вскоре после трех ночи 7 сентября в Ростове-на-Дону прогремело несколько взрывов. Один из них – на улице Пушкинской около штаба Южного военного округа ВС РФ, пишут местные жители.

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Первоначально в ростовских пабликах сообщили, что над городом слышно "хлопки неизвестного происхождения", и что якобы было три взрыва: один – недалеко от штаба ЮВО, другие два "с интервалом в 15 минут – дальше, похоже на ПВО".

Одно из ростовских изданий пишет, что "взорвался припаркованный автомобиль у торгового дома Л.И. Минца".

Помимо взорвавшегося автомобиля пострадали еще несколько машин, в домах рядом выбило стекла.

Позднее местный губернатор заявил, что в городе "было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42".

04:17. Мэр Москвы написал также, что ночью в Раменском городском округе силами ПВО "пресечена попытка атаки беспилотника", "разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет".

Тем временем в Подмосковье горит склад на площади 1000 кв. м:

Ранее этой ночью Россия бомбила Сумы и Подунавье дронами из Курской области и оккупированного Крыма.

Євген Пилипенко
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