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Россияне в Крыму запустили дроны по Одесской области: Подунавье под ударом. Взрывы в Сумах

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 00:35
Россияне в Крыму запустили дроны по Одесской области: Подунавье под ударом. Взрывы в Сумах - Фото
Дельта Дуная (скриншот)

Украинские города и поселки на юге Одесской области, вероятно, вдоль левого берега Дуная, в очередной раз подвергаются опасности быть атакованными российско-иранскими беспилотниками Shahed-136/"Герань-2". По состоянию на начало 7 сентября дроны-камикадзе летят со стороны временно оккупированного Крыма в этом направлении.

В Сумах вскоре после полуночи прогремели взрывы, причина которых неизвестна.

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Это четвертая атака за последние пять дней на Подунавье: налеты "шахедов" были третьего, четвертого и шестого сентября. 

Вечером 6 сентября мониторинг Воздушных сил ВСУ сообщил о пуске нескольких групп БПЛА. Анонимные мониторинг-каналы добавили, что это якобы произошло с мыса Чауда на юго-востоке Крыма.

00:34. Группа БПЛА с Черного моря продвигается в направлении Измаильского района.

Одновременно тревога в Сумской области, где также фиксируют неопознанные дроны врага.

00:38. Суспільне пишет о взрывах в Сумах. Возможно, это выходы ракет ПВО, пишут в пабликах местные жители.

Новость дополняется...

Пока нет новой информации, посмотрите видео работы установки Gepard по "шахедам" и их обломки "Не брать...я", и фото российских ракетоносцев Ту-95МС под покрышками.

Возможно, также вас заинтересует наш разбор, зачем Блинкен приехал в Украину, или сюжет о том, что происходит в одном из секторов под Купянском.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
Євген Пилипенко
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войнадронБПЛАдунайРумыниябеспилотникИзмаилодесская областьРенидрон-камикадзеShahedГерань-2Килия
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