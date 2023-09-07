Россияне в Крыму запустили дроны по Одесской области: Подунавье под ударом. Взрывы в Сумах

Украинские города и поселки на юге Одесской области, вероятно, вдоль левого берега Дуная, в очередной раз подвергаются опасности быть атакованными российско-иранскими беспилотниками Shahed-136/"Герань-2". По состоянию на начало 7 сентября дроны-камикадзе летят со стороны временно оккупированного Крыма в этом направлении.

В Сумах вскоре после полуночи прогремели взрывы, причина которых неизвестна.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Это четвертая атака за последние пять дней на Подунавье: налеты "шахедов" были третьего, четвертого и шестого сентября.

Вечером 6 сентября мониторинг Воздушных сил ВСУ сообщил о пуске нескольких групп БПЛА. Анонимные мониторинг-каналы добавили, что это якобы произошло с мыса Чауда на юго-востоке Крыма.

00:34. Группа БПЛА с Черного моря продвигается в направлении Измаильского района.

Одновременно тревога в Сумской области, где также фиксируют неопознанные дроны врага.

00:38. Суспільне пишет о взрывах в Сумах. Возможно, это выходы ракет ПВО, пишут в пабликах местные жители.

Новость дополняется...

Пока нет новой информации, посмотрите видео работы установки Gepard по "шахедам" и их обломки "Не брать...я", и фото российских ракетоносцев Ту-95МС под покрышками.

Возможно, также вас заинтересует наш разбор, зачем Блинкен приехал в Украину, или сюжет о том, что происходит в одном из секторов под Купянском.

В начале осени-2023 дрон Shahed-136 упал на территории страны НАТО, Румынии. В Бухаресте сначала утверждали, что ничего у них не падало, и одновременно говорили, что это "не было для нас прямой военной угрозой".

Украинский МИД настаивал, и вот, 6 сентября, в Румынии признали, что да, "шахед" упал на их территории.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.