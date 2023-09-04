Военные дроны России заходят на дунайские порты – ПВО их сбивает на подступах к Рени
Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предпринимают очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени, и другие населенные пункты. На юге Одесской области слышны звуки работы противовоздушной обороны (в том числе боевой авиации) и взрывы, причина которых не ясна.
Чтобы добраться до точки атаки, "шахеды" преодолели свыше 750 км.
Вскоре после 02:00 ночи над Измаильским районом началась боевая работа по воздушным целям врага.
Ближе к 02:30 взрывы слышали на подступах к Рени.
02:42. Сейчас ПВО "отрабатывает" дроны еще до того, как они дойдут до района портов.
2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
После 03:00 новость не обновляется. О том, чем завершилась атака РФ на юго-запад Украины, сообщат с утра местные военные администрации.
Посмотрите видео, как катер оккупантов пытался высадить десант на берег, но был уничтожен.
- 2 сентября 2023 года над Одесской областью был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
- Ровно сутки назад Россия точно так же атаковала Измаил и прежде всего Рени.
- Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
- Прогнозируется, что украинские F-16 будут выполнять боевые задания следующей весной.
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