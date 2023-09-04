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Военные дроны России заходят на дунайские порты – ПВО их сбивает на подступах к Рени

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 02:34
Военные дроны России заходят на дунайские порты – ПВО их сбивает на подступах к Рени - Фото
Рени (скриншот)

Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предпринимают очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени, и другие населенные пункты. На юге Одесской области слышны звуки работы противовоздушной обороны (в том числе боевой авиации) и взрывы, причина которых не ясна.

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Чтобы добраться до точки атаки, "шахеды" преодолели свыше 750 км.

Вскоре после 02:00 ночи над Измаильским районом началась боевая работа по воздушным целям врага.

Ближе к 02:30 взрывы слышали на подступах к Рени. 

02:42. Сейчас ПВО "отрабатывает" дроны еще до того, как они дойдут до района портов.

После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

После 03:00 новость не обновляется. О том, чем завершилась атака РФ на юго-запад Украины, сообщат с утра местные военные администрации.

Посмотрите видео, как катер оккупантов пытался высадить десант на берег, но был уничтожен.

Смотрите видео: Как Украина подрезала крылья авиации РФ: вышел фильм "Сбитые летчики России"

Євген Пилипенко
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