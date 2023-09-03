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Украинские F-16 будут выполнять боевые задания следующей весной – Резников

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 16:22
Украинские F-16 будут выполнять боевые задания следующей весной – Резников - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Воздушные силы ВСУ начнут выполнять боевые задачи с использованием истребителей F-16 уже следующей весной. Об этом сказал в интервью для Укринформ министр обороны Алексей Резников.

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Резников считает, что реальное боевое применение истребителей F-16 Украина сможет начать весной 2024 года.

"Я думаю, в следующем году весной. Я имею в виду – уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", – сказал министр.

22 августа Резников сказал, что Украина получит истребители F-16 "как минимум через шесть-семь месяцев".

30 августа спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что "несколько" украинских пилотов и "десятки" специалистов по техническому обслуживанию будут проходить обучение в 162-м тактическом подразделении Военно-воздушных сил Национальной гвардии США в Аризоне начиная с сентября.

  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не озвучил количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до 10 самолетов.

Читайте также: Многоцелевой конструктор. Какие возможности Украине дает F-16 

Сергей Бережной
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f-16истребительАлексей Резников
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