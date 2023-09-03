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Українські F-16 виконуватимуть бойові завдання вже навесні – Резніков

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 16:22
Українські F-16 виконуватимуть бойові завдання вже навесні – Резніков - Фото
Олексій Резніков, міністр оборони України (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Повітряні сили ЗСУ почнуть виконувати бойові завдання з використанням винищувачів F-16 вже навесні. Про це сказав в інтерв'ю для Укрінформу міністр оборони Олексій Резніков.

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Резніков вважає, що реальне бойове застосування винищувачів F-16 Україна зможе розпочати навесні 2024 року.

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", – сказав міністр.

22 серпня Резніков сказав, що Україна отримає винищувачі F-16 "як мінімум через шість-сім місяців".

30 серпня спікер Пентагону Пет Райдер повідомив, що "кілька" українських пілотів та "десятки" фахівців з технічного обслуговування проходитимуть навчання у 162-му тактичному підрозділі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в Аризоні починаючи з вересня.

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Сергій Бережний
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F-16винищувачОлексій Резніков
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