Українські F-16 виконуватимуть бойові завдання вже навесні – Резніков

Повітряні сили ЗСУ почнуть виконувати бойові завдання з використанням винищувачів F-16 вже навесні. Про це сказав в інтерв'ю для Укрінформу міністр оборони Олексій Резніков.

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Резніков вважає, що реальне бойове застосування винищувачів F-16 Україна зможе розпочати навесні 2024 року.

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", – сказав міністр.

22 серпня Резніков сказав, що Україна отримає винищувачі F-16 "як мінімум через шість-сім місяців".

30 серпня спікер Пентагону Пет Райдер повідомив, що "кілька" українських пілотів та "десятки" фахівців з технічного обслуговування проходитимуть навчання у 162-му тактичному підрозділі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в Аризоні починаючи з вересня.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не територією Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня стало відомо, що Норвегія стане третьою країною, від якої Україна отримає F-16. Прем'єр Норвегії не озвучив кількість, але ЗМІ пишуть, що це може бути від 5 до 10 літаків.

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