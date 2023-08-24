Офіційно. Норвегія стане третьою країною, від якої ЗСУ отримають винищувачі F-16

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"Пане президенте, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16. І ми зараз обговорюємо, коли та як", – сказав прем’єр Норвегії.

Він наголосив, що наразі Норвегія переходить на більш сучасні винищувачі, і кілька років тому вже передала "значну частину" своїх літаків Румунії.

"Зараз два винищувачі ми виділяємо одразу для навчальної місії і будемо розглядати те, що залишилось. Їх не так багато, але, сподіваюсь, що ми зможемо передати їх Україні", – сказав прем’єр.

Також він повідомив, що Норвегія передасть Україні "певну кількість" наборів для розмінування.

За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від п'яти до 10 літаків.

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20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають на ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

24 серпня видання TV2 повідомило, що Норвегія буде третьою країною, яка надасть Україні F-16. Кількість поки невідома.

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