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Офіційно. Норвегія стане третьою країною, від якої ЗСУ отримають винищувачі F-16

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 18:27
Офіційно. Норвегія стане третьою країною, від якої ЗСУ отримають винищувачі F-16 - Фото
Йонас Гар Стере (Скриншот)

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до України 24 серпня оголосив, що його країна ухвалила рішення передати ЗСУ сучасні західні літаки F-16. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

"Пане президенте, враховуючи пункти нашого діалогу, ми прийняли рішення передати норвезькі F-16. І ми зараз обговорюємо, коли та як", – сказав прем’єр Норвегії.

Він наголосив, що наразі Норвегія переходить на більш сучасні винищувачі, і кілька років тому вже передала "значну частину" своїх літаків Румунії.

"Зараз два винищувачі ми виділяємо одразу для навчальної місії і будемо розглядати те, що залишилось. Їх не так багато, але, сподіваюсь, що ми зможемо передати їх Україні", – сказав прем’єр.

Також він повідомив, що Норвегія передасть Україні "певну кількість" наборів для розмінування.

За даними норвезького видання NRK, Норвегія може передати від п'яти до 10 літаків. 

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  • 20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія).
  • Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не по території Росії. Такі умови озвучив міністр оборони Данії. ЗСУ приймають на ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.
  • 24 серпня видання TV2 повідомило, що Норвегія буде третьою країною, яка надасть Україні F-16. Кількість поки невідома.

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Оксана Житнюк
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військова допомогавинищувачнорвегіяF-16
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