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Новини | Норвегія передасть Україні F-16 – TV2

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 12:56
Норвегія передасть Україні F-16 – TV2 - Фото
F-16 (Фото: ПС Норвегії)

Норвегія вирішила подарувати Україні винищувачі F-16. Про це повідомляє канал TV2 із посиланням на кілька незалежних джерел.

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Таким чином, Норвегія стане, якщо це буде підтверджено офіційно, третьою країною НАТО після Нідерландів та Данії, яка надасть Україні західні бойові літаки.

Про те, скільки F-16 має намір Норвегія передати Україні і коли це станеться, наразі невідомо.

Як зазначається, прем'єр-міністр Йонас Гар Стере сьогодні перебуває з офіційним візитом у столиці Києві.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у себе в Telegram піктограму з рукостисканням та прапором Норвегії.

Норвегія передасть Україні F-16 – TV2

Читайте також: ЗСУ: F-16 можуть топити кораблі Росії та зробити наступ ефективним. Потрібна модифікація

Наталія Медведєва
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