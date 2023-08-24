Норвегія передасть Україні F-16 – TV2

Норвегія вирішила подарувати Україні винищувачі F-16. Про це повідомляє канал TV2 із посиланням на кілька незалежних джерел.

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Таким чином, Норвегія стане, якщо це буде підтверджено офіційно, третьою країною НАТО після Нідерландів та Данії, яка надасть Україні західні бойові літаки.

Про те, скільки F-16 має намір Норвегія передати Україні і коли це станеться, наразі невідомо.

Як зазначається, прем'єр-міністр Йонас Гар Стере сьогодні перебуває з офіційним візитом у столиці Києві.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у себе в Telegram піктограму з рукостисканням та прапором Норвегії.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідома кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

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