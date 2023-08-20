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Новини | "Проривна домовленість". F-16 будуть в українському небі: щонайменше 42 винищувачі

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 15:24
Фото – Telegram Зеленського

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів оголосив про "проривну домовленість" – Україна отримає літаки F-16. Про це він написав в Telegram.

"F-16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає! Переможемо!" – написав Зеленський.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції з Зеленським оголосив, що Україна отримає F-16 від Нідерландів і Данії після завершення програми навчання льотчиків.

Остаточна кількість літаків, які отримає Україна, поки не озвучується, однак початково мова йде про 42 винищувачі.

"Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні, – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок", – написав Зеленський.

На пресконференції Рютте, відповідаючи на запитання щодо кількості літаків, які отримає Україна, зазначив, що на сьогодні Нідерланди мають 42 винищувачі, однак наданої авіації може бути більше.

"Я не можу сказати точно, але ми працюємо від тієї точки, що ми маємо 42 тут, в нашій країні", – сказав прем’єр Нідерландів.

  • Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

Читайте також: Українські пілоти розпочали навчання на F-16, займе щонайменше пів року – Резніков

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийнідерландиданіяF-16
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