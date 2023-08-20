Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

Україна отримає від Данії 19 винищувачів F-16. Про це оголосила прем'єрка країни Метте Фредеріксен під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

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"Ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 винищувачів F-16 Україні. Разом із Нідерландами. Ми перша країна, яка може взяти на себе серйозне непохитне зобов’язання надати винищувачі. Сподіваємося, інші країни слідуватимуть цьому прикладу", – сказала Фредеріксен.

Вона закликала Зеленського прийняти цей подарунок як підтвердження того, що Данія непохитне підтримує і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі за свободу – стільки, скільки буде необхідно.

Зеленський повідомив, що українські пілоти та інженери вже розпочали навчання в Данії.

"Працюємо над швидкістю підготовки. Окремо обговорили сьогодні й можливість розширення тренувальних місій. Алгоритм зрозумілий. Наша коаліція F-16 доводить свою ефективність", – написав президент.

Як сподівається прем’єрка Данії, перші шість винищувачів буде передано вже під новий рік.

Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

У Нідерландах було оголошено, що Україна отримає F-16. Прем'єр країни Марк Рютте, відповідаючи на питання щодо кількості, зазначив, що це буде щонайменше 42 винищувачі.

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