Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Украина получит от Дании 19 истребителей F-16. Об этом объявила премьер страны Метте Фредериксен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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"Мы сегодня объявляем, что предоставим 19 истребителей F-16 Украине. Вместе с Нидерландами. Мы первая страна, которая может взять на себя серьезное твердое обязательство предоставить истребители. Надеемся, другие страны будут следовать этому примеру", – сказала Фредериксен.

Она призвала Зеленского принять этот подарок в качестве подтверждения того, что Дания непреклонно поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе за свободу – столько, сколько будет необходимо.

Зеленский сообщил, что украинские пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании.

"Работаем над скоростью подготовки. Отдельно обсудили сегодня и возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм понятен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность", – написал президент.

Как надеется премьер Дании, первые шесть истребителей будут переданы уже под новый год.

Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

В Нидерландах было объявлено, что Украина получит F-16. Премьер страны Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве, отметил, это будет минимум 42 истребителя.

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