UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 17:28
Видео: Никифоров
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Во время поездки в Нидерланды, где было объявлено, что в будущем Украина получит как минимум 42 истребителя F-16, президент Владимир Зеленский побывал в кабине летчика. Видео показал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Украина получит истребители после завершения обучения пилотов и подготовки инфраструктуры.

На пресс-конференции премьер Нидерландов Марк Рютте, отвечая на вопрос о количестве самолетов, которые получит Украина, отметил, что на сегодняшний день у Нидерландов есть 42 истребителя, однако предоставленной авиации может быть больше.

Зеленский сел за штурвал истребителя F-16 – видео
  • Сегодня Зеленский с первой леди и командой прибыли в Нидерланды для обсуждения вопросов поставок истребителей F-16 Украине. Кроме того, в повестке дня глобальный саммит мира, формула мира и привлечение России к ответственности.

Читайте также: Украинские пилоты начали обучение на F-16, займет не менее полугода – Резников

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийсамолетнидерландыавиацияf-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 