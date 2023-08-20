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Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео видео

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20.08.2023, 17:28
Відео: Никифоров
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Під час поїздки до Нідерландів, де було оголошено, що в майбутньому Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16, президент Володимир Зеленський побував у кабіні льотчика. Відео показав прессекретар президента Сергій Никифоров.

Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів та підготовки інфраструктури.

На пресконференції прем'єр Нідерландів Марк Рютте, відповідаючи на запитання щодо кількості літаків, які отримає Україна, зазначив, що на сьогодні Нідерланди мають 42 винищувачі, однак наданої авіації може бути більше.

Зеленський сів за штурвал винищувача F-16 – відео
  • Сьогодні Зеленський із першою леді й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити питання постачань винищувачів F-16 Україні. Крім того, на порядку денному глобальний саміт миру, формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

Читайте також: Українські пілоти розпочали навчання на F-16, займе щонайменше пів року – Резніков

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийлітакавіаціянідерландиF-16
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