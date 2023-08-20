Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською й командою прибули до Нідерландів, аби обговорити з прем'єром країни Марком Рютте питання постачань винищувачів F-16 Україні. Про це голова держави написав у соцмережах.

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"Попереду, як завжди, предметні переговори з паном премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими", – йдеться у повідомленні.

Крім того, додав Зеленський, на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру та притягнення Росії до відповідальності.

18 серпня 2023 року агенція Reuters з посиланням на держсекретаря США повідомила, що Сполучені Штати схвалили передання Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів одразу, як буде завершено підготовку льотчиків.

Того ж дня Данія підтвердила, що США дозволили передавання винищувачів F-16 Україні після навчання льотчиків.

США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії, писав CNN.

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