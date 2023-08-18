США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN

США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника адміністрації президента Джо Байдена.

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За словами співрозмовника журналістів, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських військових на американських літаках.

"Ми можемо підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит Данії з навчання на F-16, пов'язаний з їхніми зусиллями зі створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування", – сказав чиновник.

Він пояснив, що пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.

Затвердження запиту Данії було одним із найважливіших кроків перед тим, як українські льотчики могли б розпочати навчання польотів на літаках четвертого покоління, про що Київ просив тривалий час, зазначають журналісти.

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