США схвалили навчання українських військових на F-16 у Данії – CNN
США схвалили програму навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, що відбуватиметься у Данії. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника адміністрації президента Джо Байдена.
За словами співрозмовника журналістів, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських військових на американських літаках.
"Ми можемо підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит Данії з навчання на F-16, пов'язаний з їхніми зусиллями зі створення програм підготовки пілотів і технічного обслуговування", – сказав чиновник.
Він пояснив, що пакет інструкцій включає навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.
Затвердження запиту Данії було одним із найважливіших кроків перед тим, як українські льотчики могли б розпочати навчання польотів на літаках четвертого покоління, про що Київ просив тривалий час, зазначають журналісти.
- У середині літа-2023 у Пентагоні заявили, що нинішні умови на війні "неідеальні" для використання F-16 у рамках контрнаступу, оскільки в окупантів "все ще є ППО".
- F-16, які посилять ППО/ПРО України та дадуть змогу ефективніше працювати по окупованих територіях, будуть нескоро – не для нинішнього контрнаступу – і спочатку не у великій кількості.
- Україна розраховує на кількадесят літаків: потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) F-16.
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