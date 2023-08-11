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Начальник авіації ЗСУ: Отримавши F-16, Україна зможе з повітря бити ракетами AGM-84 по флоту росіян

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 13:55
Начальник авіації ЗСУ: Отримавши F-16, Україна зможе з повітря бити ракетами AGM-84 по флоту росіян - Фото
Ракета AGM-84 Harpoon (фото — Juan Sebastian Sua, US Navy)

Отримавши американські винищувачі F-16, Україна зможе бити дозвуковими протикорабельними ракетами AGM-84 Harpoon з повітря на більшу відстань, ніж із наземних систем. Про це розповів The Washington Post бригадний генерал, начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

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WP пише з його слів, що українці "зможуть розгорнути надані Великою Британією протикорабельні ракети "Гарпун" з F-16 — такої можливості Київ зараз не має — для враження російського флоту, який регулярно запускає ракети з Чорного моря".

Голубцов додав, що F-16 оснащені "потужним" радаром, який дозволить українським льотчикам ідентифікувати більше цілей та краще протистояти ворожим літакам, ракетам та безпілотникам, ніж вони здатні робити це зараз на "радянському" авіапарку з МіГ-29 та Су-27.

Він також зазначив, що високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, які США передають Україні з минулого року, також запускатимуться з F-16.

"Вони вже адаптовані для використання на МіГ-29, але через відсутність системи прицілювання їх ефективність суттєво обмежена", – додав начальник повітряного командування "Центр" ПС України.

Видання нагадало, що нинішні винищувачі України мають напівактивні боєголовки самонаведення, що означає, що льотчик повинен "вести" ракету аж до цілі, що дуже небезпечно: весь цей час літак не може маневрувати і є зручною мішенню для ворога.

Видання пише, що адміністрація США розглядає постачання F-16 ЗСУ як інструмент, який не змінить ситуацію на полі бою тут і зараз, а, скоріше, зіграє роль у перетворенні України на добре озброєну регіональну державу, здатну ефективно стримувати Росію.

  • WP повідомила 11 серпня 2023 року, що бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться нібито лише з 2024-го.
  • Reuters пише, що Берлін обговорює з MBDA постачання Україні модифікованих крилатих ракет Taurus.
  • Почитайте наш розбір щодо ситуації у Чорному морі: Було 12:1, стало 4:1.

Дивіться відео: Український МіГ-29 б'є окупантів ракетами AGM-88, HIMARS "запалює" на південному фронті

Євген Пилипенко
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