Берлін обговорює з MBDA постачання Україні модифікованих крилатих ракет Taurus – Reuters

Уряд Німеччини веде переговори з виробником озброєнь MBDA щодо постачання модифікованих крилатих ракет Taurus Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у службі безпеки Німеччини.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Київ просить Берлін про надання йому ракет Taurus із дальністю понад 500 км. Німеччина довгий час відмовлялася через побоювання, що Taurus потенційно можуть бути використані по цілях на території Росії.

На думку експертів, технічно обмежити дальність польоту крилатої ракети Taurus дуже просто.

Як повідомляється, переговори між урядом Німеччини та MBDA зосереджені на модифікації обмеженої дальності, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче за будь-яку ціну запобігти будь-яким атакам України на російську територію.

За повідомленнями ЗМІ, німецькі військові мають на озброєнні близько 600 ракет Taurus, із них близько 150 готових до використання. Іспанія та Південна Корея також використовують Taurus.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожня – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км.

Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

За даними Міноборони Німеччини, Київ запросив постачання крилатих ракет Taurus ще 26 квітня 2023 року. Однак міністр оборони Пісторіус неодноразово відкидав таку можливість.

Наприкінці липня у Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus за прикладом Великої Британії та Франції.

7 серпня нардеп Єгор Чернєв заявив, що в Бундестазі нібито досягли згоди щодо передання Україні крилатих ракет Taurus.

10 серпня у німецьких ЗМІ писали, що рішення про постачання Україні ракет Taurus може бути ухвалене незабаром.

Читайте також: У партії Шольца сказали, що з ракетами Taurus буде, як із танками Leopard, – із запізненням

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.