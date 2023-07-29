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Німецькі політики з правлячої коаліції та опозиції закликали дати Україні ракети Taurus

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29.07.2023, 17:39
Німецькі політики з правлячої коаліції та опозиції закликали дати Україні ракети Taurus - Фото
Ракета Taurus (Скриншот відео)

Німеччина слідом за Великою Битанією та Францією має надати ЗСУ далекобійні ракети, наполягає низка німецьких політиків. Про це повідомляє DW.

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У Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus.

Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Берлін повинен негайно надати Києву далекобійні ракети Taurus.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 ракет Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування у бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA та підготовлені до відправки до України.

Експерт Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow.

За його словами, це свідчить про важливість такого озброєння для України.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже 1 млн євро. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожній – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км. Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з картами місцевості, що є на борту). На підльоті до цілі, за даними інерційної системи, включається інфрачервона головка самонаведення. Є кілька варіантів Taurus, у тому числі полегшена KEPD-150.
  • У новому пакеті допомоги від Німеччини Gepard із боєприпасами, димові снаряди, БПЛА-розвідники.

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Наталія Медведєва
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війнаНімеччинавійськова допомогаTaurus
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