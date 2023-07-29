Німецькі політики з правлячої коаліції та опозиції закликали дати Україні ракети Taurus
Німеччина слідом за Великою Битанією та Францією має надати ЗСУ далекобійні ракети, наполягає низка німецьких політиків. Про це повідомляє DW.
У Німеччині кілька політиків закликали уряд поставити Україні ракети Taurus.
Депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що Берлін повинен негайно надати Києву далекобійні ракети Taurus.
Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 ракет Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування у бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA та підготовлені до відправки до України.
Експерт Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер нагадав, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow.
За його словами, це свідчить про важливість такого озброєння для України.
- У новому пакеті допомоги від Німеччини Gepard із боєприпасами, димові снаряди, БПЛА-розвідники.
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