"У Бундесверу – 600, нуль використано". Шольцу вказали, де зараз потрібніші крилаті ракети Taurus
Німеччина має допомогти Силам оборони ефективніше вибивати постачання російської окупаційної армії на території України: уряду канцлера Олафа Шольца потрібно ухвалити рішення про передання крилатих ракет, як це вже зробили Британія та Франція. Такий крок Берліна активно лобіює член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.
Німецький депутат від партії Шольца зазначив, як майже на регулярній основі горять склади боєприпасів окупантів, – "наприклад, в окупованому Криму".
"З нашою крилатою ракетою Taurus Україна може додатково розбивати логістику сил вторгнення. Бундесверу поставлено 600, з них 0 використано", – сказав він офіційному Берліну.
Фабер додав, що українці вже продемонстрували з британською ракетою Storm Shadow, що можуть інтегрувати цей боєприпас у Повітряних силах – "вони також можуть зробити це і з Taurus".
Німецький законодавець, який нещодавно побував на лінії фронту, підкреслив: "У будь-якій частині України окупанти повинні відчувати загрозу та небезпеку. Чим раніше вони вирушать додому, тим швидше закінчиться путінська війна".
"Taurus може допомогти в цьому. Ми повинні доставити його зараз", – резюмував Фабер.
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