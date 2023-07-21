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"У Бундесверу – 600, нуль використано". Шольцу вказали, де зараз потрібніші крилаті ракети Taurus

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 13:57
Маркус Фабер (фото — його Facebook)

Німеччина має допомогти Силам оборони ефективніше вибивати постачання російської окупаційної армії на території України: уряду канцлера Олафа Шольца потрібно ухвалити рішення про передання крилатих ракет, як це вже зробили Британія та Франція. Такий крок Берліна активно лобіює член комітету Бундестагу з питань оборонної політики від Соціал-демократичної партії Німеччини Маркус Фабер.

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Німецький депутат від партії Шольца зазначив, як майже на регулярній основі горять склади боєприпасів окупантів, – "наприклад, в окупованому Криму".

"З нашою крилатою ракетою Taurus Україна може додатково розбивати логістику сил вторгнення. Бундесверу поставлено 600, з них 0 використано", – сказав він офіційному Берліну.

Фабер додав, що українці вже продемонстрували з британською ракетою Storm Shadow, що можуть інтегрувати цей боєприпас у Повітряних силах – "вони також можуть зробити це і з Taurus".

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-земля" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Розроблена та виробляється Taurus Systems, спільним підприємством MBDA Deutschland та шведською Saab Bofors Dynamics. Вартість одиниці, за даними ЗМІ, – майже 1 млн євро. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Може летіти на великі відстані без GPS, а точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, що періодично коригується в польоті за даними радара (порівняння ландшафту з мапами місцевості, що є на борту). На підльоті до цілі, за даними інерційної системи, вмикається інфрачервона головка самонаведення. Є кілька варіантів Taurus, зокрема полегшена KEPD-150.

Німецький законодавець, який нещодавно побував на лінії фронту, підкреслив: "У будь-якій частині України окупанти повинні відчувати загрозу та небезпеку. Чим раніше вони вирушать додому, тим швидше закінчиться путінська війна".

"Taurus може допомогти в цьому. Ми повинні доставити його зараз", – резюмував Фабер.

  • У новому пакеті військової допомоги від Берліна – танки Leopard 1A5, радари та інше.
Євген Пилипенко
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війнаНімеччинакрилата ракетамаркус фаберTaurus
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