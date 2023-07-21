"У Бундесвера – 600, ноль использовано". Шольцу указали, где сейчас нужнее ракеты Taurus

Германия должна помочь Силам обороны эффективнее выбивать снабжение российской оккупационной армии на территории Украины: правительству канцлера Олафа Шольца следует принять решение о передаче крылатых ракет, как это уже сделали Британия и Франция. Такой шаг Берлина активно лоббирует член комитета Бундестага по оборонной политике от Социал-демократической партии Германии Маркус Фабер.

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Немецкий депутат от партии Шольца отметил, как почти на регулярной основе горят склады боеприпасов оккупантов, – "например, в оккупированном Крыму".

"С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них 0 использовано", – подсказал он официальному Берлину.

Фабер добавил, что украинцы уже продемонстрировали с британской ракетой Storm Shadow, что могут интегрировать этот боеприпас в Воздушных силах – "они также могут сделать это и с Taurus".

СПРАВКА. Taurus KEPD 350/150 — дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух-земля" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Разработана и производится Taurus Systems, совместным предприятием MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Стоимость единицы, по данным СМИ, – почти 1 млн евро. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества — около 50 кг. Масса заправленной — 1360 кг, пустой — 1080 кг. Предельная дальность полета — не менее 500 км. Может лететь на большие расстояния без GPS, а точность наведения обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, периодически корректируемой в полете по данным радара (сопоставление ландшафта с имеющимися на борту картами местности). На подлете к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения. Имеется несколько вариантов Taurus, в том числе облегченная KEPD-150.

Немецкий законодатель, который недавно побывал на линии фронта, подчеркнул: "В любой части Украины оккупанты должны чувствовать угрозу и опасность. Чем раньше они отправятся домой, тем быстрее закончится путинская война".

"Taurus может помочь в этом. Мы должны доставить его сейчас же", – резюмировал Фабер.

В новом пакете военной помощи от Берлина – танки Leopard 1A5, радары и другое.

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