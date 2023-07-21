"У Бундесвера – 600, ноль использовано". Шольцу указали, где сейчас нужнее ракеты Taurus
Германия должна помочь Силам обороны эффективнее выбивать снабжение российской оккупационной армии на территории Украины: правительству канцлера Олафа Шольца следует принять решение о передаче крылатых ракет, как это уже сделали Британия и Франция. Такой шаг Берлина активно лоббирует член комитета Бундестага по оборонной политике от Социал-демократической партии Германии Маркус Фабер.
Немецкий депутат от партии Шольца отметил, как почти на регулярной основе горят склады боеприпасов оккупантов, – "например, в оккупированном Крыму".
"С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них 0 использовано", – подсказал он официальному Берлину.
Фабер добавил, что украинцы уже продемонстрировали с британской ракетой Storm Shadow, что могут интегрировать этот боеприпас в Воздушных силах – "они также могут сделать это и с Taurus".
Немецкий законодатель, который недавно побывал на линии фронта, подчеркнул: "В любой части Украины оккупанты должны чувствовать угрозу и опасность. Чем раньше они отправятся домой, тем быстрее закончится путинская война".
"Taurus может помочь в этом. Мы должны доставить его сейчас же", – резюмировал Фабер.
- В новом пакете военной помощи от Берлина – танки Leopard 1A5, радары и другое.
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