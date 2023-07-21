Первые танки Leopard 1A5 зашли в Украину

Силы обороны Украины получили из Германии первый десяток танков Leopard 1A5, столько же радаров, еще тяжелую транспортную технику и боеприпасы. О содержании нового пакета военной помощи сообщило правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Публичная часть пакета помощи от 21 июля 2023 года:

→ 10 танков Leopard 1А5;

→ 1305 снарядов калибра 155 мм (ранее 27 230);

→ 2064 выстрела 155-миллиметровых дымовых боеприпасов (ранее 1184);

→ 20 пулеметов MG3 для Leopard 2, Marder и Dachs (ранее 118);

→ 10 радиолокационных станций наземного наблюдения (ранее 8);

→ одна мостовая система (ранее 17);

→ 16 грузовиков Zetros (ранее 124);

→ 12 прицепов;

→ четыре патрульных внедорожника (ранее 159);

→ 100 000 аптечек (ранее 160 000).



В разделе "Что готовится к передаче/передается":

→ 80 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

Leopard 1A5 вооружен пушкой, способной вести огонь на дистанцию до 3 км всеми стандартными 105-мм снарядами НАТО. Боезапас – 60 снарядов (42 в корпусе и 18 в башне).

Defence Express пишет, что 1А5 – это последняя модификация танка от 1987 года, что делает его на три года младше Т-64БВ. Однако после пяти модернизаций "Лео" значительно нарастил защиту, получил стабилизатор вооружения, новую прицельную и компьютеризированную систему управления огнем, а также турбированный дизель на 830 л.с., что для 42-тонной машины "очень хороший показатель", пишет ресурс.

Германия анонсировала на саммите НАТО в Вильнюсе новый пакет для ВСУ на 700 млн евро: там две пусковые установки ЗРК Patriot из арсенала бундесвера.

Также в июле Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для украинских САУ PzH 2000 и танков Leopard 2.

Посмотрите на фото с Запорожского направления: этот немец "выбивал" Leopard 2 для Украины, а сегодня он приехал и увидел их на фронте.

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