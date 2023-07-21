Перші танки Leopard 1A5 зайшли в Україну

Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5, стільки ж радарів, ще важку транспортну техніку та боєприпаси. Про зміст нового пакета військової допомоги повідомив уряд канцлера ФРН Олафа Шольца.

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Публічна частина пакета допомоги від 21 липня 2023 року:

→ 10 танків Leopard 1А5;

→ 1305 снарядів калібру 155 мм (раніше 27 230);

→ 2064 постріли 155-міліметрових димових боєприпасів (раніше 1184);

→ 20 кулеметів MG3 для Leopard 2, Marder та Dachs (раніше 118);

→ 10 радіолокаційних станцій наземного спостереження (раніше 8);

→ один міст (раніше 17);

→ 16 вантажівок Zetros (раніше 124);

→ 12 причепів;

→ чотири патрульні позашляховики (раніше 159);

→ 100 000 аптечок (раніше 160 000).



У розділі "Що готується до передання/передається":

→ 80 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.

Leopard 1A5 озброєний гарматою, здатною вести вогонь на дистанцію до 3 км усіма стандартними 105-мм снарядами НАТО. Боєзапас – 60 снарядів (42 у корпусі та 18 у башті).

Defence Express пише, що 1А5 – це остання модифікація танка від 1987 року, що робить цей танк на три роки молодшим за Т-64БВ. Однак за п’ять модернізацій "Лео" значно наростив захист, отримав стабілізатор озброєння, нову прицільну та комп'ютеризовану систему керування вогнем, а також турбований дизель на 830 к.с., що для 42-тонної машини "дуже хороший показник", пише ресурс.

Німеччина анонсувала на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет для ЗСУ на 700 млн євро: там дві пускові установки ЗРК Patriot з арсеналу бундесверу.

Також у липні Бундестаг схвалив закупівлю боєприпасів для українських САУ PzH 2000 та танків Leopard 2.

Подивіться на фото із Запорізького напрямку: цей німець "вибивав" Leopard 2 для України, а сьогодні він приїхав та побачив їх на фронті.

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