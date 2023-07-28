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Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 13:43
Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники - Фото
Олаф Шольц на тлі зенітної установки Gepard (Фото: EPA)

Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину нового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він включає зенітні установки Gepard, важку транспортну техніку, дрони-розвідники, боєприпаси та інше.

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У новому пакеті допомоги від 28 липня 2023 року:

→ 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вісім);
→ шість зенітних самохідних установок Gepard (раніше 40);
→ 15 042 боєприпаси для Gepard (раніше 6000);
→ 2688 димових снарядів (раніше 3248);
→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
→ 13 розвідувальних дронів VECTOR (раніше 68);
→ вісім машин швидкої допомоги (раніше 36);
→ вісім стоматологічних стерилізаторів.

У розділі "Що готується до передачі/передається":

→ 4248 пострілів димових боєприпасів;
→ п'ять машин швидкої допомоги;
→ два стоматологічні стерилізатори.

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Наталія Медведєва
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війнаНімеччинавійськова допомогаGepard
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