Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники

Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца показав публічну частину нового пакету військової допомоги Україні, який уже передано Силам оборони. Він включає зенітні установки Gepard, важку транспортну техніку, дрони-розвідники, боєприпаси та інше.

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У новому пакеті допомоги від 28 липня 2023 року:

→ 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше вісім);

→ шість зенітних самохідних установок Gepard (раніше 40);

→ 15 042 боєприпаси для Gepard (раніше 6000);

→ 2688 димових снарядів (раніше 3248);

→ 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

→ 13 розвідувальних дронів VECTOR (раніше 68);

→ вісім машин швидкої допомоги (раніше 36);

→ вісім стоматологічних стерилізаторів.

У розділі "Що готується до передачі/передається":

→ 4248 пострілів димових боєприпасів;

→ п'ять машин швидкої допомоги;

→ два стоматологічні стерилізатори.

25 липня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.

14 липня 2023 р. видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург планують найближчим часом передати Україні бронетранспортери М113.

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