Країни Бенілюксу передадуть Україні ще БТРів М113. Скільки – невідомо

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113. Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох країн.

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Повідомляється, що бронетранспортери будуть передані Україні після того, як їх відремонтують.

Додатково до БТРів Україна також отримає необхідні для них запчастини. Кількість М113 і терміни передання Силам оборони не називаються, проте зазначено, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії. Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", – заявили начальники Міноборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.



Україна вже отримувала M113 від M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.Україна вже отримувала M113 від США Литви та Австралії

16 червня 2023 року Бельгія анонсувала, що відремонтує та передасть Силам оборони БТР М113.

26 червня Австралія оголосила новий пакет військової допомоги Україні, в який увійшли зокрема 28 бронетранспортерів М113.

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