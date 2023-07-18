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Країни Бенілюксу передадуть Україні ще БТРів М113. Скільки – невідомо

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 19:14
Країни Бенілюксу передадуть Україні ще БТРів М113. Скільки – невідомо - Фото
БТР М113 (Фото: Міноборони Бельгії)

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113. Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони трьох країн. 

Повідомляється, що бронетранспортери будуть передані Україні після того, як їх відремонтують. 

Додатково до БТРів Україна також отримає необхідні для них запчастини. Кількість М113 і терміни передання Силам оборони не називаються, проте зазначено, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

"Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії. Об'єднуючи наші зусилля, ми реагуємо на прохання Збройних Сил України про подальше розгортання бронетехніки", – заявили начальники Міноборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

Україна вже отримувала M113 від СШАЛитви та Австралії.

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Мілана Головань
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