UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Страны Бенилюкса передадут Украине еще БТРов М113. Сколько – неизвестно

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:14
Страны Бенилюкса передадут Украине еще БТРов М113. Сколько – неизвестно - Фото
БТР М113 (Фото: Минобороны Бельгии)

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.

Сообщается, что бронетранспортеры будут переданы Украине после того, как их отремонтируют.

Вдобавок к БТРам Украина также получит необходимые для них запчасти. Количество М113 и сроки передачи Силам обороны не называются, однако отмечено, что это произойдет "в течение нескольких месяцев".

"Этой безвозмездной помощью мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину против российской агрессии. Объединяя наши усилия, мы реагируем на просьбы Вооруженных Сил Украины о дальнейшем развертывании бронетехники", – заявили начальники Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Нидерландов Кайса Оллонгрен и Люксембурга Франсуа Бауш.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.

Украина уже получала M113 от СШАЛитвы и Австралии.

Читайте также: Ракетные комплексы VAMPIRE и дроны. США объявят новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанидерландыбельгиявоенная помощьбронетранспортерлюксембургм113
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 