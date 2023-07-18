Страны Бенилюкса передадут Украине еще БТРов М113. Сколько – неизвестно

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113. Об этом говорится в совместном заявлении министров обороны трех стран.

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Сообщается, что бронетранспортеры будут переданы Украине после того, как их отремонтируют.

Вдобавок к БТРам Украина также получит необходимые для них запчасти. Количество М113 и сроки передачи Силам обороны не называются, однако отмечено, что это произойдет "в течение нескольких месяцев".

"Этой безвозмездной помощью мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину против российской агрессии. Объединяя наши усилия, мы реагируем на просьбы Вооруженных Сил Украины о дальнейшем развертывании бронетехники", – заявили начальники Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, Нидерландов Кайса Оллонгрен и Люксембурга Франсуа Бауш.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.



Украина уже получала M113 от Литвы и Австралии. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.Украина уже получала M113 от США

16 июня 2023 года Бельгия анонсировала, что отремонтирует и передаст Силам обороны БТР М113.

26 июня Австралия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, в том числе, 28 бронетранспортеров М113.

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