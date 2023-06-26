Австралия передаст Украине 70 военных бронированных машин

Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет в размере 110 млн австралийских долларов ($73,5 млн), включая 70 военных бронированных машин для защиты от вторжения России. Об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, передает Reuters.

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Учитывая новые обязательства, общая помощь Австралии Украине составляет 790 млн австралийских долларов, включая 610 млн австралийских долларов на военную поддержку.

Новый пакет военной помощи от Австралии будет включать 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.

По словам Альбанезе, чтобы поддержать экономику и торговлю Украины, Австралия также продлит беспошлинный доступ для товаров, импортируемых из Украины, еще на 12 месяцев.

16 июня 2023 года сообщалось, что Бельгия отремонтирует и передаст Украине БТРы M113.

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