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Бельгия отремонтирует и передаст Украине БТРы M113, количество не называет

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 20:06
Бельгия отремонтирует и передаст Украине БТРы M113, количество не называет - Фото
М113 (Иллюстративное фото - Минобороны Литвы)

Правительство Бельгии одобрило 15-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут гусеничные бронетранспортеры типа M113. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает  RTBF.

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По ее словам, Минобороны страны предоставит Украине бронетехнику после того, как она будет отремонтирована бельгийской промышленностью.

Стоимость 15-го пакета помощи составляет 11 млн евро.

Глава ведомства не уточнила, сколько БТР M113 получит Украина. Бельгийская армия сняла эту технику с вооружения более 10 лет назад.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.

Украина уже получала M113 от США, Литвы и Австралии.

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Оксана Житнюк
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бельгиявоенная помощьбтрM113
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