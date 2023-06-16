Бельгия отремонтирует и передаст Украине БТРы M113, количество не называет
16.06.2023, 20:06
М113 (Иллюстративное фото - Минобороны Литвы)
Правительство Бельгии одобрило 15-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут гусеничные бронетранспортеры типа M113. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, передает RTBF.
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По ее словам, Минобороны страны предоставит Украине бронетехнику после того, как она будет отремонтирована бельгийской промышленностью.
Стоимость 15-го пакета помощи составляет 11 млн евро.
Глава ведомства не уточнила, сколько БТР M113 получит Украина. Бельгийская армия сняла эту технику с вооружения более 10 лет назад.
СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.
Украина уже получала M113 от США, Литвы и Австралии.
Украина уже получала M113 от США, Литвы и Австралии.
- 9 июня правительство Бельгии утвердило 14-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого Минобороны страны приобретет для ВСУ боеприпасы калибра 105 мм на сумму 32,4 млн евро.
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